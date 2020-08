Coronavirus, in Sicilia controlli su chi arriverà dall’estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, avrebbe pronta un’ordinanza per disporre controlli obbligatori su chi arriverà dall’estero Da qualche giorno si parla di possibili nuovi provvedimenti per chi rientra dall’estero in Italia. Il comitato tecnico-scientifico starebbe valutando di applicare test obbligatori per chi arriva da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Ora, secondo quanto riferito … L'articolo Coronavirus, in Sicilia controlli su chi arriverà dall’estero proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Regione_Sicilia : La partita non è finita! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza. #SiciliavsCovid #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 73 #migranti positivi a #Pozzallo, arriva l'esercito #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 64 migranti positivi all'hotspot di Pozzallo #coronavirus - marialetiziama9 : RT @ivocamic: STATE FACENDO #CONTAGIARE MEZZA ITALIA #GOVERNO #VESCOVI #STAMPAdiREGIME #PROFESSIONISTIdell'ACCOGLIENZA Ci avete rotto i c… - LauraL07620640 : RT @GiancarloDeRisi: Non sono le #ragazze della vacanza in Croazia come voleva farci credere il Corriere. Sono i 73 #migranti di Pozzallo p… -