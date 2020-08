Champions League 2020/2021, Uefa: “L’intera squadra del Drita in quarantena dopo nuova positività” (Di martedì 11 agosto 2020) Quest’oggi Linfield e FC Drita sarebbero dovute scendere in campo nel match valevole per il turno preliminare della Champions League 2020/2021 ma, come vi abbiamo riportato in precedenza, la gara è stata annullata per via di una seconda positività al Covid-19 nel club kosovaro. Drita-LINFIELD RINVIATA PER NUOVI CASI DI COVID-19 La Uefa, attraverso una nota, ha spiegato la situazione: “Le autorita’ sanitarie svizzere, in collaborazione con l’Uefa, hanno deciso di mettere in quarantena l’intera squadra del Drita dopo che un secondo giocatore della squadra kosovara era risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo ... Leggi su sportface

Ecco le quote di Sisal Matchpoint per la Champions League e l'impresa dell'Atalanta. È giunto il momento storico dell’Atalanta, la Dea per la prima volta nella sua storia gioca un quarto di finale di ...

CL, premier Portogallo: 'Simbolico ripartire con Bergamo'

(ANSA) - BERGAMO, 11 AGO - "Questa Final Eight di Champions che ci apprestiamo ad ospitare sarà un grande spettacolo che purtroppo non potremo seguire negli stadi ma solo dalla televisione. Ma alla pa ...

