Borsa, Mediobanca in rally assieme a Generali (Di martedì 11 agosto 2020) (TeleBorsa) – Seduta decisamente positiva per Mediobanca, che tratta in rialzo del 5,48%, confermandosi uno dei migliori titoli del FTSE MIIB nella giornata odierna. A ruota si muovono Generali (+3,48%) e Banca Generali (+3,83%). In un mercato già in odore pre-festivo e con pochi temi in gioco, tornano le speculazioni relative ad un tentativo di scalata su Piazzetta Cuccia. Gli occhi sono puntati su Leonardo del Vecchio, che ha richiesto alla BCE l’autorizzazione a superare la soglia del 20%. In attesa del parere di Francoforte, che dovrebbe arrivare entro il 24 agosto, si profila la possibilità che il governo eserciti i poteri per “blindare” la holding italiana. La partita si giocherà anche in occasione del rinnovo del CdA all’assemblea del 28 ottobre. ... Leggi su quifinanza

LegaSalvini : ++ IL GOVERNO STA SVENDENDO BORSA E MEDIOBANCA NEL SILENZIO GENERALE ++ - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @adolfo_urso: #Parlamento intervenga dove #governo ha fallito per tutelare #borsaitaliana e #mediobanca. Presenteremo noi le norme ritir… - Antonel23399615 : RT @adolfo_urso: #Parlamento intervenga dove #governo ha fallito per tutelare #borsaitaliana e #mediobanca. Presenteremo noi le norme ritir… - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: #Parlamento intervenga dove #governo ha fallito per tutelare #borsaitaliana e #mediobanca. Presenteremo noi le norme ritir… - adolfo_urso : #Parlamento intervenga dove #governo ha fallito per tutelare #borsaitaliana e #mediobanca. Presenteremo noi le norm… -