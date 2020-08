AUDIO - Giordano: "Gattuso vuole garanzie tecniche più di quelle economiche" (Di martedì 11 agosto 2020) Bruno Giordano ha parlato del Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.Rinnovo solo rinviato per Gattuso al Napoli. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : AUDIO - Giordano: 'Gattuso vuole garanzie tecniche più di quelle economiche' - laboescapes : RT @radio3mondo: Il podcast di un viaggio sulla via delle dighe, macinando chilometri dalla Georgia al Pamir. La seconda delle nostre guide… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Il podcast di un viaggio sulla via delle dighe, macinando chilometri dalla Georgia al Pamir. La seconda delle nostre guide… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: Il podcast di un viaggio sulla via delle dighe, macinando chilometri dalla Georgia al Pamir. La seconda delle nostre guide… - marcoapostoli : RT @radio3mondo: Il podcast di un viaggio sulla via delle dighe, macinando chilometri dalla Georgia al Pamir. La seconda delle nostre guide… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Giordano AUDIO - Giordano: "Gattuso vuole garanzie tecniche più di quelle economiche" Tutto Napoli AUDIO - Giordano: "Gattuso vuole garanzie tecniche più di quelle economiche"

Bruno Giordano ha parlato del Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà. Rinnovo solo rinviato per Gattuso al Napoli. Che ne pensa? "Credo che voglia delle garanzie tecniche, più che a livello e ...

Tosca al festival Sui Sentieri degli Dei

Fuoriclasse del canto, pasionaria della musica che ha appena ricevuto due Targhe Tenco e il premio ‘Protagonista dell’anno per la performance nel documentario Il suono della voce’ ai Nastri d’Argento, ...

Bruno Giordano ha parlato del Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà. Rinnovo solo rinviato per Gattuso al Napoli. Che ne pensa? "Credo che voglia delle garanzie tecniche, più che a livello e ...Fuoriclasse del canto, pasionaria della musica che ha appena ricevuto due Targhe Tenco e il premio ‘Protagonista dell’anno per la performance nel documentario Il suono della voce’ ai Nastri d’Argento, ...