Atalanta-PSG, de Roon: “Non c’è nulla di scontato, abbiamo un piano” (Di martedì 11 agosto 2020) Domani l'Atalanta cercherà di fare ancora la storia, per farlo dovrà vedersela contro il PSG di Neymar & Co.Gli orobici hanno conquistato poco prima della chiusura forzata a causa dell’emergenza Coronavirus la qualificazione ai quarti della competizione. Un ulteriore passo avanti garantirebbe agli uomini di Gasperini un clamoroso accesso alla semifinale. Ci crede Marten de Roon che, nel corso di un’intervista rilasciata a France Football, ha dichiarato quanto segue."Quando ho saputo che avremmo affrontato il Paris Saint Germain nei quarti di Champions ho pensato che fosse davvero fantastico. Certo, è un po' strano disputare solo una partita, ma per noi può essere un vantaggio. Giocare 90 minuti contro una squadra migliore è meno difficile che giocarci per 180. È ancora molto difficile, siamo un ... Leggi su mediagol

