Airbnb in borsa entro la fine dell’anno (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Airbnb è pronta a quotarsi in borsa entro la fine dell’anno. A riportare l’indiscrezione è il Wall Street Journal che spiega come la piattaforma di affitti di case vacanze si stia apprestando a depositare le documentazioni necessarie alla Securities and Exchange Commission, l’autorità di Vigilanza Usa sui mercati finanziari. Secondo la testata finanziaria statunitense l’iniziativa segnalerebbe la ripresa di Airbnb, dopo i problemi successivi alle misure di lockdown per contrastare il Coronavirus. Leggi su quifinanza

