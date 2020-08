11 agosto: in Fvg 163 positivi, tre nuovi contagi e un decesso (Di martedì 11 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 163 (nove meno di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Si è registrato un nuovo decesso (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati tre nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.452: 1.421 a Trieste, 1.053 a Udine, 748 a Pordenone e 227 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.941, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 145. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a ... Leggi su udine20

gioia_francesco : 21 agosto sera a #Spilimbergo #AUDiMuS c'è. Siateci. #mozart #serenate #fvg #fvglive #lamusicaconta #turismofvg - bianca_caimi : RT @TgrRaiFVG: Un escursionista, originario di Illegio, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, dopo essere precipitato dal Mon… - alcinx : RT @TgrRaiFVG: Un escursionista, originario di Illegio, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, dopo essere precipitato dal Mon… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Un escursionista, originario di Illegio, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, dopo essere precipitato dal Mon… - marcozanolla : Agosto non porta bene per i terremoti... ricordo molto bene il #terremoto ad #Amatrice e la partenza in meno di 24… -