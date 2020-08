Voto nel caos in Bielorussia: arresti e feriti in piazza. Lukashenko: “Proteste dirette dall’estero” (Di lunedì 10 agosto 2020) Al presidente l’80%. La rivale Tikhanovskaya: credo ai miei occhi, la maggioranza è con me. La Germania: «Elezioni non democratiche». Fermati dalla polizia 3mila manifestanti. Scomparso un giornalista russo che raccontava i disordini Leggi su ilsecoloxix

LegaSalvini : Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota. - EsaLamorte : RT @Noiconsalvini: Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota. - bertagiu : @Stavrogina_ serie difficoltà nel problems solving quotidiano, affidandosi unicamente ai numerelli dei propri voti.… - TusciaP : RT @LegaSalvini: Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota. - GAcquistapace : RT @LegaSalvini: Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota. -