Uefa: «Atletico Madrid-Lipsia in calendario come previsto» (Di lunedì 10 agosto 2020) Nessun cambiamento, per ora, per quanto riguarda la data di Atletico Madrid-Lipsia, quarto di finale di Champions League in programma a Lisbona. Nonostante infatti le due positività al Covid tra i giocatori spagnoli, con conseguente mancata partenza per il Portogallo del club, al momento l’Uefa non prevede novità. come riporta l’Ansa, infatti, la sfida dei … L'articolo Uefa: «Atletico Madrid-Lipsia in calendario come previsto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: La Uefa: Atletico-Lipsia si giocherà regolarmente giovedì - IlmsgitSport : La Uefa: Atletico-Lipsia si giocherà regolarmente giovedì - ilmessaggeroit : La Uefa: Atletico-Lipsia si giocherà regolarmente giovedì - sportface2016 : #LipsiaAtleticoMadrid | #Uefa rassicura: 'Match si svolgerà come previsto' -