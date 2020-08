Traffico Roma del 10-08-2020 ore 13:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione circolazione scorrevole sulle autostrade Romane compreso il raccordo anulare eccezione il tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove si sta in cura e direzione centro tra via di Tor Cervara e Viale Palmiro Togliatti ricordiamo i lavori lungo la A24 Roma-l’aquila-teramo parzialmente chiusa in direzione Roma a partire da Roma Est per cui il tutto il Traffico deviato sulla complanare sino allo svincolo di Viale Palmiro Togliatti dove c’è l’uscita obbligatoria su via Tiburtina cura a causa del restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra via Sante Bargellini e via dei Durantini direzione piazzale del Verano e per Traffico intenso da via di Portonaccio a via Casal Bruciato in ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 10-08-2020 ore 13:30: Luceverde Roma ritrovati dalla redazione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e #Badia e tra… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Arezzo e #Valdichiana #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Valdi… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Brucia l’ennesimo bus

Altro incendio in viale Regina Margherita dove è andato a fuoco un bus Atac della linea 19. Un autobus della linea 19 dell’Atac è andato in fiamme in questi minuti in v.le Regina Margherita incrocio ...

Marijuana per le vacanze. Trovate dai CC 162 piante di droga alte più 2 metri

Ben 167 piante di marijuana alte due metri, coltivate con “amore” tanto che la proprietaria del terreno aveva realizzato anche un efficientissimo sistema di irrigazione. I Carabinieri di Casalotti, ne ...

Altro incendio in viale Regina Margherita dove è andato a fuoco un bus Atac della linea 19. Un autobus della linea 19 dell’Atac è andato in fiamme in questi minuti in v.le Regina Margherita incrocio ...Ben 167 piante di marijuana alte due metri, coltivate con “amore” tanto che la proprietaria del terreno aveva realizzato anche un efficientissimo sistema di irrigazione. I Carabinieri di Casalotti, ne ...