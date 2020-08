Tra i fantasmi della Marsh’s Library (Di martedì 11 agosto 2020) Da oggi alla fine di agosto, in cultura potrete trovare una serie di pagine dedicate alle «stanze dei libri». Le biblioteche hanno molto sofferto nella pandemia e ancora adesso sono spazi tristemente negati. Noi riapriamo le porte di quelle stanze serrate, dalle «salette» sperdute su isole scozzesi e assaltate dai vichinghi ai magazzini polverosi inzeppati di tesori dimenticati, dagli archivi persi nelle sabbie del deserto ai depositi della raffinata arte tipografica giapponese, fino alle librerie galleggianti di cui si favoleggia … Continua L'articolo Tra i fantasmi della Marsh’s Library proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

severinocolombo : RT @CorriereCultura: La poliziotta tra i fantasmi di un intrigo internazionale. Un nuovo caso per il vicequestore Vanina Guarrasi, protagon… - SalvatoreParadi : RT @CorriereCultura: La poliziotta tra i fantasmi di un intrigo internazionale. Un nuovo caso per il vicequestore Vanina Guarrasi, protagon… - giuliaziino : RT @CorriereCultura: La poliziotta tra i fantasmi di un intrigo internazionale. Un nuovo caso per il vicequestore Vanina Guarrasi, protagon… - La_Lettura : RT @CorriereCultura: La poliziotta tra i fantasmi di un intrigo internazionale. Un nuovo caso per il vicequestore Vanina Guarrasi, protagon… - CorriereCultura : La poliziotta tra i fantasmi di un intrigo internazionale. Un nuovo caso per il vicequestore Vanina Guarrasi, prota… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra fantasmi Tra i fantasmi della Marsh's Library | il manifesto Il Manifesto Tra i fantasmi della Marsh’s Library

Da oggi alla fine di agosto, in cultura potrete trovare una serie di pagine dedicate alle «stanze dei libri». Le biblioteche hanno molto sofferto nella pandemia e ancora adesso sono spazi tristemente ...

The Maid - La morte cammina tra i vivi, la recensione dell'horror

La giovane Rosa, diciottenne di origini filippine, arriva a Singapore per lavorare come domestica alle dipendenze della famiglia Teo e poter così pagare le cure mediche per il fratello, rimasto in pat ...

Da oggi alla fine di agosto, in cultura potrete trovare una serie di pagine dedicate alle «stanze dei libri». Le biblioteche hanno molto sofferto nella pandemia e ancora adesso sono spazi tristemente ...La giovane Rosa, diciottenne di origini filippine, arriva a Singapore per lavorare come domestica alle dipendenze della famiglia Teo e poter così pagare le cure mediche per il fratello, rimasto in pat ...