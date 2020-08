Splendido gesto della Roma, affetto e supporto per Rick Karsdorp: l’olandese in ansia per il figlioletto Kylian (Di lunedì 10 agosto 2020) Un periodo complicato, che Rick Karsdorp spera di essersi messo finalmente alle spalle. Il terzino olandese di proprietà della Roma, in prestito però nell’ultima stagione al Feyenoord, non è partito per le vacanze dopo la fine del campionato in Olanda, restando nella Capitale per stare vicino al figlioletto Kylian. foto Twitter RomaIl primogenito di Karsdorp, che ha compiuto un anno lo scorso 27 giugno, è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Bambin Gesù per un problema di salute, sulla quale la Roma ha mantenuto il massimo riserbo nelle scorse settimane. Adesso che la situazione sembra essere migliorata, la moglie del giocatore ha ricominciato a pubblicare foto del piccolo ... Leggi su sportfair

Nel suo pezzo per La Gazzetta dello Sport, G.B. Olivero ha parlato di Maurizio Sarri e del saluto che gli ha riservato Dybala: "L’ultimo dribbling della sua splendida stagione Paulo Dybala l’ha fatto ...

Ru486. Casini (Mpv): “La nuova procedura serve a impedire lo sguardo sul concepito e a banalizzare l’aborto”

In un tweet del ministro della Salute, Roberto Speranza, sono state anticipate le nuove linee di indirizzo per l’interruzione volontaria di gravidanza, che saranno emanate dal Ministero della Salute: ...

