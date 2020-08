Roma, va a fuoco un altro autobus. La vettura era vecchia di 15 anni e la Raggi fa finta di niente (Di lunedì 10 agosto 2020) Ancora un autobus in fiamme a Roma. L’ennesimo. E’ successo nella tarda mattinata tra viale Regina Margherita e via Nomentana. Le fiamme, divampate nel vano motore, sulla parte posteriore del mezzo della linea 19 dell’Atac, avrebbero danneggiato alcuni fili di alimentazione del tram. “Sono in corso accertamenti per individuare le cause dell’incendio che ha distrutto la vettura – scrive Atac in una nota – L’autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. Il fatto non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni”. Ecco, quest’ultima nota la dice tutta su una piaga inaccettabile che inchioda la Giunta ... Leggi su secoloditalia

