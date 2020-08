Report Figc: “il 20% del fatturato dei club si basa sulle plusvalenze, solo un club su tre è in utile” (Di lunedì 10 agosto 2020) La Figc ha presentato il ReportCalcio 2020. Sull’edizione on line del Fatto quotidiano Lorenzo Vendemiale si sofferma sugli aspetti economico-finanziari. E riporta alcuni passaggi del Report: i club di Serie A spendono in media il 60% del loro fatturato, una percentuale fuori da qualsiasi parametro sostenibile. In Italia soltanto il 30% dei club è in utile, in Inghilterra il 60%, in Germania e Francia il 70%, in Spagna addirittura il 90%. Significa semplicemente che il nostro calcio non funziona, quello degli altri sì. Capitolo plusvalenze. Cui non è estraneo neanche il Napoli vista l’ultima operazione Osimhen che ha coinvolto tre ragazzi della ... Leggi su ilnapolista

