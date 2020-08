Quante sassate sul lungolago (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è svolta con grande successo la nona edizione del campionato ticinese del lancio del sasso. Ecco come è andata. Leggi su media.tio.ch

lpacchin : NEWS #ticino Quante sassate sul lungolago - Ticinonline : Quante sassate sul lungolago -

Ultime Notizie dalla rete : Quante sassate

La Gazzetta dello Sport

Il fuoriclasse portoghese ha tenuto in piedi la squadra, che però non l'ha seguito. Dopo la Scarpa d'oro andata a Immobile, ecco un'amarezza ancora più grande. Lo scudetto non basta... 7 agosto - Mila ...La prima volta che misi piede in una tipografia, una sessantina d'anni fa, c'erano i tipografi. Camici neri, scarpe comode, braccia forti, vista da falco. Oggi camici bianchi, gesti rapidi e misurati, ...