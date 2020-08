Puglia: positivi al Covid dopo vacanza in Grecia: in isolamento (Di lunedì 10 agosto 2020) Covid – In Puglia cinque ragazzi sono risultati positivi al tampone dopo una vacanza in Grecia. Posti in isolamento, anche gli amici in quarantena. Di ieri la notizia che a Roma, di ritorno da una vacanza a Malta, in otto erano risultati positivi al tampone per il Covid. Oggi la notizia di un caso simile: ci troviamo in Salento, dove cinque giovani hanno dato esito positivo al test contro il Coronavirus. Tutti erano tornati da un viaggio in Grecia. Messi in quarantena così come i loro amici: tutti di Muro Leccese e uno di Squinzano, hanno 19 anni. A darne notizia il sindaco della città tramite un post condiviso su Facebook. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

