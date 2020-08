Programmi TV di stasera, lunedì 10 agosto 2020. Su Canale5 «Il paradiso all’improvviso» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il paradiso all'improvviso Rai1, ore 21.40: Il Giovane Montalbano - Replica Fiction di Gianluca Maria Tavarelli del 2015, con Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona. Prodotta in Italia. Un’albicocca: Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto il caso di morte, apparentemente accidentale, di una giovane e bellissima ragazza, il commissario è pronto a partire. Montalbano è consapevole del fatto che non sta solo cambiando città. Sta lasciando un mondo – il commissariato, Vigata, la Sicilia – di cui lui si sente parte integrante. Quello è il suo mondo, il commissariato è la sua famiglia, quella famiglia che lui non ha mai avuto. Ma non c’è tempo per i ripensamenti: risolto con la solita acutezza il caso dell’omicidio della povera Annarosa, Salvo è pronto per ... Leggi su davidemaggio

