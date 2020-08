Presidenziali in Bielorussia, vittoria per Lukashenko. Scontri nella notte (Di lunedì 10 agosto 2020) Elezioni Presidenziali in Bielorussia, per gli exit-poll la vittoria è di Alexander Lukshenko. MINSK (Bielorussia) – Alle 19 di domenica 9 agosto 2020 i seggi delle elezioni Presidenziali in Bielorussia si sono chiusi. La vittoria, come anticipato dagli exit-poll è andata ad Alexander Lukashenko. La notizia della vittoria del candidato ha scatenato una manifestazione di massa, con centinaia di persone che sono scese in strada per protestare contro il risultato delle elezioni. Gli exit poll I primi risultati assegnano al presidente uscente il 79,7% delle preferenze con la casalinga Svetlana Tikhanovskaja che si sarebbe fermata al terzo posto al 6,8%. Elezioni Presidenziali in ... Leggi su newsmondo

