Perché non gioca Ilicic? Ecco cosa è successo all’Atalanta (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno dei migliori calciatori del campionato nelle ultime stagioni Josip Ilicic, fantastista dell’Atalanta dove è stato decisivo sia in campionato sia in Champions League con i suoi 21 goal in tutte le competizioni, uniti a numerosissimi assist, è letteralmente sparito dai radar, più o meno dal ritorno in campo dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus. Cos’è successo a Ilicic? Dal ritorno sul rettangolo verde, lo sloveno era apparso mentalmente e fisicamente fuori ritmo, segno di una stabilità mentale oramai persa: dopo la partita contro il Sassuolo saltata per infortunio sono arrivati pochi minuti in quelle successive, non ha mai giocato tutti i 90 minuti nelle partite ancora successive e sopratutto non ha siglato assist o goal. Le informazioni in tal senso non sono ... Leggi su giornal

makkox : poi un giorno entra Briatore in un bar, chiede il caffè sospeso, lo beve, non paga, e ce dovete sta'. Perché l'erro… - matteosalvinimi : Sabato 3 ottobre andrò in quel tribunale a Catania a testa alta, e sono convinto che insieme a me ci sarete anche v… - AlbertoBagnai : Una dittatura non si presenta citofonando e dicendo: “Buongiorno! Sono una dittatura e voglio comprimere i tuoi dir… - FogliaviolaCom : @agatamicia Io l'ho letto assolutamente come ironico. Mi sembra palese. Però qui scopro la vignetta gialla, la que… - Morvenna1 : RT @tordi_luciano: Ok, I 5 parlamentari che hanno fatto richiesta dei 600€ fanno schifo, e se dipendesse da me li punirei con 600 frustate??… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Reels, Triller, Clash e gli altri. Ecco perché Tik Tok non ha rivali Il Sole 24 ORE