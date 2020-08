“Non sei tu!”. Barbara D’Urso, l’ultimo scatto super sexy fa scoppiare la polemica: piovono accuse da tutte le parti (Di lunedì 10 agosto 2020) In attesa di tornare in tv Barbara D’Urso si sta godendo una merita vacanza dopo mesi difficili durante i quali non ha mai abbandonato la barra della barca. Né quando tutti hanno ammainato bandiera bianca, né quando sui social è partita la raccolta firme per chiedere la sospensione dei suoi programmi dopo la preghiera in diretta con Matteo Salvini. Polemiche continuano, stavolta per una foto. Barbara D’Urso è pronta ad andare in spiaggia, si fa un selfie utilizzando lo specchio, parla di un ciuffo ribelle ma i fan notano un particolare e come al solito quando si parla di lei basta poco per far scatenare le polemiche. Basta poco perchè con i like arrivino anche commenti al veleno: “Sempre la stessa cosa”. Insomma sempre la stessa posa per Barbara ... Leggi su caffeinamagazine

