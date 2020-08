MotoGp, Marc Marquez salta anche prossime due gare in Austria (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA - Niente Gp in Austria per Marc Marquez. Il pilota della Honda Hrc non parteciperà alle prossime gare sul tracciato Austriaco dello Spielberg in programma il 16 agosto e 23 agosto, Gp della ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : Marquez operato per la seconda volta al braccio - FallingWorld17 : RT @gponedotcom: Marc Marquez tornerà a Misano, Bradl correrà nelle due gare in Austria: La conferma è arrivata dal collaudatore della Hond… - StraNotizie : MotoGp, Marc Marquez salta Gp Austria: al suo posto ancora Bradl - Eurosport_IT : Ancora out Marc #Marquez: salterà i prossimi due Gran Premi in Austria ? #MotoGP - corsedimoto : MOTOGP - Marc #Marquez salterà anche i due prossimi appuntamenti del calendario #MotoGP 2020 in Austria. L'obiettiv… -