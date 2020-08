Milan, accordo vicino con Ibrahimovic e assalto a Bakayoko (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Milan programma l’inizio della prossima stagione: fumata bianca per il rinnovo contrattuale di Ibrahimovic, Bakayoko preme per il ritorno Ore di programmazione in casa Milan per evitare buchi in attesa della prossima stagione: si lavora per il rinnovo di Ibrahimovic. Lo svedese ha convinto con prestazioni di alta qualità e dieci gol in sole diciotto partite giocate con la casacca rossonera. La fumata bianca è ormai vicina, con le due parti pronte a stringersi la mano e provare a riportare il Milan in Champions League dopo l’ultima apparizione nella stagione 2013-2014. Stando alle dichiarazioni di SportMediaset, Mino Raiola è al lavoro per definire gli ultimi dettagli e quindi stringere i tempi, per garantire al Milan una finestra di ... Leggi su zon

Gazzetta_it : #Ibrahimovic, vicini all’accordo che sbloccherà i piani del #Milan - AlfredoPedulla : #Plizzari: accordo totale tra #Milan e #Reggina. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Domani a Reggio, martedì visite - Sport_Mediaset : #Milan-#Ibrahimovic, l'accordo è vicino. E c'è anche #Bakayoko. Lo svedese firmerà per un anno. Il francese, invece… - noianononhodet1 : @triglione72 Rabiot l'ho detto settimane fa..il fatto che giochi bene nel momento in cui siamo tutti d'accordo sul… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, intensificati i contatti per Bakayoko: possibile accordo con il Chelsea per un prestito con obbligo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan accordo Milan, accordo vicino col Torino per Rodriguez: i dettagli MilanLive.it Per la prima volta il Milan femminile avrà uno sponsor di maglia diverso da quella maschile

Un accordo storico. Per la prima volta il Milan femminile avrà sulla propria maglia uno sponsor diverso da quello dei colleghi maschi: Banco BPM. Una «partenership storica» realizzata attraverso un ac ...

Milan, Ibrahimovic a un passo dal rinnovo. Ma non basta: voci sul colpo clamoroso a centrocampo

Fermento a casa-Milan, dove dopo il grande finale di stagione e il rinnovo di Stefano Pioli si pensa al futuro. In primis si pensa a Zlatan Ibrahimovic, vicinissimo al rinnovo e fondamentale per la ri ...

Un accordo storico. Per la prima volta il Milan femminile avrà sulla propria maglia uno sponsor diverso da quello dei colleghi maschi: Banco BPM. Una «partenership storica» realizzata attraverso un ac ...Fermento a casa-Milan, dove dopo il grande finale di stagione e il rinnovo di Stefano Pioli si pensa al futuro. In primis si pensa a Zlatan Ibrahimovic, vicinissimo al rinnovo e fondamentale per la ri ...