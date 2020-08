Leo Fender – Il re della chitarra (Di lunedì 10 agosto 2020) Il re della chitarra Leo Fender, nome completo Clarence Leonidas Fender nasce oggi il 10 agosto 1909 a Anaheim, California. Costruttore di bassi e chitarre elettriche, insieme a Don Kaufmann e George Fullerton, è stato il fondatore della Fender Musical Instruments Corporation. Il re della chitarra Nulla da controbattere riguardo alla meravigliosa grandezza della Gibson, del resto la loro rivalità si può solo definire con una semplice frase: questione di gusti. Da chitarrista tenere in mano una Fender Stratocaster per me è sempre un’esperienza unica. Vorrei spezzare una lancia a favore di Mr. Leo Fender, secondo me lo Stratocaster ha rivoluzionato più che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

