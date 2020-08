Legittima difesa Francesco Facchinetti: “Se minacci la mia famiglia ti faccio fuori” (Di lunedì 10 agosto 2020) Francesco Facchinetti Legittima difesa. Il cantante e oggi anche produttore e videomaker racconta un brutto episodio che lo ha visto, suo malgrado, protagonista insieme alla sua famiglia. ”Non approvo il Far West ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori”. E’ quanto afferma Facchinetti sul suo profilo Instagram parlando dello shock subito in seguito a un furto avvenuto qualche mese fa nella sua villa in provincia di Como, durante le riprese della serie ‘The Facchinettis’. Le immagini del furto e il racconto del cantante sono stati trasmesse ieri su Real Time. ”La mia famiglia è la mia vita e per la mia famiglia sono pronto a ... Leggi su urbanpost

Francesco Facchinetti legittima difesa. Il cantante e oggi anche produttore e videomaker racconta un brutto episodio che lo ha visto, suo malgrado, protagonista insieme alla sua famiglia. ”Non approvo ...

Ladri in casa di Francesco Facchinetti. E lui: «Vi avverto, faccio fuori chiunque tocchi la mia famiglia»

“Non approvo il Far West, ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori”. Ad accendere di nuovo il dibattito sulla legittima difesa è Francesco Facchinetti, noto personaggio del mondo de ...

Francesco Facchinetti legittima difesa. Il cantante e oggi anche produttore e videomaker racconta un brutto episodio che lo ha visto, suo malgrado, protagonista insieme alla sua famiglia. "Non approvo ..."