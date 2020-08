Lega, Bossi attacca (di nuovo) la linea di Salvini: “Il Nord barattato per i voti del Sud” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il nome di Matteo Salvini non lo nomina mai ma nei fatti smonta, ancora una volta, ogni pezzo della sua linea politica. Mentre i sondaggi fanno registrare una continua perdita di consenso per il Carroccio (al quale si affianca il parallelo exploit di Luca Zaia nelle rilevazioni dei leader), Umberto Bossi torna ad attaccare la Lega. Anzi, la nuova Lega per Salvini premier, il partito nazionale voluto dall’ex ministro dell’Interno per sostituire la vecchia Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Ed è da lì, dalla questione settentrionale, che il senatur ribadisce la sua critica alla metamorfosi del partito: “Oggi il Nord viene barattato per i voti ... Leggi su ilfattoquotidiano

