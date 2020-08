La Vespucci torna Castellammare, dove è nata. Il sindaco Cimmino: E’ la nostra storia, il nostro orgoglio (Di lunedì 10 agosto 2020) “L’Amerigo Vespucci è il simbolo dell’identità stabiese, il vanto del nostro cantiere navale, che per la sua storia e il suo ruolo strategico per la cantieristica nazionale, costituisce la più importante industria di tutto il Meridione”. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ringrazia pubblicamente il capitano di vascello Gianfranco Bacchi “per gli attestati di stima e affetto verso la nostra città e per le belle parole rivolte nei confronti della candidatura di Castellammare di Stabia a Capitale della Cultura 2022”. “La Vespucci – aggunge – da decenni diffonde il nome e l’immagine di Castellammare nel mondo, ... Leggi su ildenaro

AuroraImmacola1 : RT @rep_napoli: L’Amerigo Vespucci torna a casa: tappa nelle acque di Castellammare di Stabia [di MAURO DE RISO] [aggiornamento delle 17:46… - rep_napoli : L’Amerigo Vespucci torna a casa: tappa nelle acque di Castellammare di Stabia [di MAURO DE RISO] [aggiornamento del… - Campanica : RT @NapoliToday: #Cronaca L'Amerigo Vespucci torna a casa: è a Castellammare - diVirgilioA : RT @rep_napoli: L’Amerigo Vespucci torna a casa: tappa nelle acque di Castellammare di Stabia [di MAURO DE RISO] [aggiornamento delle 17:46… - Notiziedi_it : L’Amerigo Vespucci torna a casa: è a Castellammare -