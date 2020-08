Inter, faccia a faccia tra Zhang e Conte: sì ad un mercato super ma chi guiderà il club? (Di lunedì 10 agosto 2020) Steven Zhang e Antonio Conte, a poco più di un anno dall’insediamento del leccese al timone dell’Inter, si incontreranno in un faccia a faccia dai sapori agrodolci. In ballo c’è la riconferma della fiducia riposta nel tecnico dal giovane patron cinese che non vorrebbe mettere fine anzitempo al progetto di rilancio del club. Nei pensieri … L'articolo Inter, faccia a faccia tra Zhang e Conte: sì ad un mercato super ma chi guiderà il club? Leggi su dailynews24

Gazzetta_it : #EuropaLeague @Inter, la dirigenza ad #Appiano. Nel pomeriggio il faccia a faccia con #Conte? - edEr99865 : @inter_versilia @EmmeEmm_ Idem. La faccia di un fesso - inter_versilia : non so voi ma quando immagino la faccia di Arlotta la associo a quella di Jordi el nino polla - interistamedio4 : RT @sminkionauta: Oggi è il compleanno di Zanetti, si possono menzionare mille gesti tecnici, ma l'ho amato in Inter Shalke del 97, alla so… - nerazzurro32 : RT @sminkionauta: Oggi è il compleanno di Zanetti, si possono menzionare mille gesti tecnici, ma l'ho amato in Inter Shalke del 97, alla so… -

Inter, faccia a faccia tra Zhang e Conte: sì ad un mercato super ma chi guiderà il club? DailyNews 24

