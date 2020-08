Inps, Di Maio: “Fuori i nomi dei responsabili, non devono passarla liscia” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – Sul caso dei ‘furbetti’ del bonus Iva dell’Inps “emerge un quadro sconcertante”. Oltre ai 5 deputati “ci sarebbero altri 2mila politici tra amministratori locali e regionali in tutta Italia ad aver fatto richiesta del bonus partita Iva destinato ai liberi professionisti in difficolta’ per l’emergenza Covid. Siamo davanti a fatti di una gravita’ assoluta. I nomi devono essere resi pubblici. Gli italiani hanno il diritto di sapere chi ha tradito la loro fiducia”. Luigi Di Maio, ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, lo scrive su Facebook. Leggi su dire

