Incendi Sardegna, vasto rogo a Lodé: in volo Super Puma e un Canadair (Di lunedì 10 agosto 2020) Lotta a un vasto Incendio divampato nelle campagne di Lodé. Non sono bastati i due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Farcana e Ala dei Sardi per avere la meglio sul rogo scoppiato in località Rio Mannu. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha così disposto l’invio del Super Puma e del Canadair per dare supporto ai mezzi aerei già presenti sul posto. Gravi danni alla macchia mediterranea. Gli interventi sono ancora in corso. L'articolo Incendi Sardegna, vasto rogo a Lodé: in volo Super Puma e un Canadair Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

