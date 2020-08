Il verbale segreto del CTS che approva il lockdown del governo (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non abbiamo paura di niente, abbiamo agito correttamente: pubblicheremo tutti i verbali del Comitato tecnico scientifico sulle decisioni prese a marzo”: ieri Giuseppe Conte ha annunciato che vuole fare chiarezza sul lockdown e sulla decisione del governo di imporlo a tutta Italia nonostante l’orientamento del Cts. C’è un problema però. Nonostante oggi dica questo, è stato il governo Conte a non fornire i verbali alla Fondazione Einaudi che ne aveva fatto richiesta, è stato il governo Conte a costituirsi al tribunale amministrativo regionale per opporsi alla richiesta di rendersi pubblici ed è stato infine sempre il governo Conte, una volta che il Tar gli aveva dato torto, a fare appello al Consiglio di Stato contro quella sentenza. Soltanto ... Leggi su nextquotidiano

Il premier si difende: non ho mentito sarà tutto pubblicato

ROMA «Abbiamo messo in sicurezza il Paese, se devo rispondere di questo ne sono orgoglioso». A Ceglie Messapica, terra di ulivi e trulli nella sua Puglia, il premier Giuseppe Conte fa una sorta di bil ...

