I morti per l’esplosione di Beirut sono più di 200

Il governatore di Beirut Marwan Abboud ha detto che sono più di 200 le persone morte a seguito dell'enorme esplosione che martedì 4 agosto ha devastato parte della capitale libanese. L'esercito ha intanto interrotto le ricerche dei dispersi nella zona

Ultime Notizie dalla rete : morti per Coronavirus, Bolsonaro: "Migliaia di morti per il confinamento" Adnkronos Dj morta: ricerche del piccolo Gioele, vertice in Prefettura a Messina

Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - Vertice in Prefettura a Messina oggi per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì scorso con la madre, Viviana ...

Coronavirus, bollettino 9 agosto: 250.566 casi, di cui 202.098 guariti e 35.205 morti

Sono saliti a 250.566 i casi di Coronavirus in Italia (+463, ieri +347), di cui 202.098 guariti (+151 ieri +305) e 35.205 morti (+2, ieri +13). Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese ...

