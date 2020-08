Gianluca Grignani commenta i pettegolezzi sulla presunta crisi coniugale: "Partiranno querele" (Di lunedì 10 agosto 2020) Gianluca Grignani in crisi con la moglie Francesca dall'Olio? Nel corso delle settimane passate, in molti hanno messo in giro la voce secondo cui, dopo 17 anni insieme, il cantautore e la compagna avrebbero messo un punto alla loro relazione. A distanza di qualche giorno, tuttavia, Gianluca Grignani ha voluto rompere il silenzio ed esporsi sui social per chiarire la situazione.Con un lungo messaggio su Instagram, a corredo di una foto in cui appare sorridente ed occhialuto, l'artista 48enne ha spazzato via ogni pettegolezzo in merito alla crisi coniugale, aggiungendo di aver intrapreso un'azione legale per fermare la macchina: In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ... Leggi su blogo

