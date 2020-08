Dopo 25 anni si è riunita la classe 5 A programmatori del ITC SALVATORE CALVINO (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo 25 anni si è riunita la classe quinta A programmatori del ITC SALVATORE CALVINO. Anno scolastico 1994/1995. Presenti :Dario Safina, Sergio Samanna’, Alessandro Simonte, Gaspare Sammartano, Walter Cardillo, Gaspare Miceli, Andrea Morici, Nicola Scavone, Daniela Romano , Paola Coppola, Ezia Ingrassia, Katia Magro, Claudio Serina L'articolo Dopo 25 anni si è riunita la classe 5 A programmatori del ITC SALVATORE CALVINO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

pisto_gol : Per rispetto nei confronti di chi mi segue, non posso non dire che la prima responsabile dei 24 anni senza coppe eu… - _Techetechete : Il leggendario concerto live di Madonna di Torino dopo 33 anni torna in Tv su @RaiUno tra i vari brani della puntat… - CarloCalenda : Promotore Finanziario San Paolo Invest durante l’università, poi dopo la laurea, Londra - Southern Star PLC. Poi It… - Alycienta_44 : @Giuly9810 La pazienza dopo un po’ va a farsi benedire, in 6 anni ha sempre difeso e supportato il team ma se ieri… - kwd16 : RT @JuanFerrerVila: Toni Servillo (August 9, 1959). La Grande Bellezza (2013) Paolo Sorrentino. 'La più sorprendente scoperta che ho fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni "Che tristezza tornare a Carrara dopo anni, negozi e musei chiusi e troppo degrado" LA NAZIONE L’amante assassino pentito fa scena muta e resta in carcere

Resta in carcere Damiano Torrente, il pescatore dell’Acqusanta di 47 anni, che ha confessato di avere ucciso 5 anni fa la sua amante romena Ruxandra Vesco salvo poi ritrattare la confessione. L’uomo, ...

C’è un arresto per l’accoltellamento in corso Prestinari: fermato un 29enne con l’accusa di tentato omicidio

Sabato gli uomini della squadra mobile di Vercelli su disposizione della procura hanno fermato un marocchino di 29 anni, residente a Vercelli, con l’accusa di tentato omicidio. Già la sera ...

Resta in carcere Damiano Torrente, il pescatore dell’Acqusanta di 47 anni, che ha confessato di avere ucciso 5 anni fa la sua amante romena Ruxandra Vesco salvo poi ritrattare la confessione. L’uomo, ...Sabato gli uomini della squadra mobile di Vercelli su disposizione della procura hanno fermato un marocchino di 29 anni, residente a Vercelli, con l’accusa di tentato omicidio. Già la sera ...