Dj morta in Sicilia, si continua a cercare il piccolo Gioele: “Ricerche difficili, anche emotivamente” [VIDEO] (Di lunedì 10 agosto 2020) “A Caronia continua senza pause il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso insieme alla propria mamma il cui corpo privo di vita è stato ritrovato nei giorni scorsi”, comunicano i Vigili del Fuoco. “Alle ricerche di oggi, coordinate da esperti in topografia applicata al soccorso, stanno partecipando squadre a terra formate da unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) e cinofili, mentre droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) stanno effettuando rilievi dall’alto della zona della scomparsa” (vedi VIDEO in fondo all’articolo). Le ricerche del piccolo sono “molto difficili”, non solo perché la zona da controllare è vasta ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - infoitinterno : Apprensione per la sorte del piccolo Gioele, il figlio della dj morta in Sicilia: proseguono le ricerche del bimbo - infoitinterno : Dj morta in Sicilia, ricerca figlio a vuoto: il lutto colpisce anche la Sardegna - - ennatrasporti : Dj morta: settimo giorno di ricerche di Gioele - ennatrasporti : Dj morta: continuano le ricerche del piccolo Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : morta Sicilia Dj morta in Sicilia, ricerca figlio a vuoto: il lutto colpisce anche la Sardegna SardiniaPost Free Green Sicilia: “I morti nelle miniere della Sicilia dimenticati dalle Istituzioni nazionali e regionali”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del portavoce di Free Green Sicilia, Alfio Lisi, sui morti nelle miniere del Sud. “A quanto pare i morti in miniera non sarebbero tutti uguali, in particolar ...

Davide Enia: "Roma, città d'acqua e nella sua luce sento la nostalgia del mare"

"Da palermitano, io trovo che Roma, dotata della luce più bella del mondo, mi fa sentire la mancanza del mare - confessa Davide Enia, drammaturgo, teatrante, cuntista e romanziere di 46 invisibili ann ...

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del portavoce di Free Green Sicilia, Alfio Lisi, sui morti nelle miniere del Sud. “A quanto pare i morti in miniera non sarebbero tutti uguali, in particolar ..."Da palermitano, io trovo che Roma, dotata della luce più bella del mondo, mi fa sentire la mancanza del mare - confessa Davide Enia, drammaturgo, teatrante, cuntista e romanziere di 46 invisibili ann ...