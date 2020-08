Coronavirus: Iran, 2.132 casi e 189 morti in 24 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 10 AGO - L'Iran ha registrato 2.132 nuovi casi di Coronavirus e 189 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I dati ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEHERAN, 10 AGO - L'Iran ha registrato 2.132 nuovi casi di coronavirus e 189 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I dati porta ...

L’Iran rilascia migliaia di prigionieri causa Covid: non i difensori dei diritti umani

Che il coronavirus sia entrato nelle carceri iraniane ormai non vi è più dubbio: lo confermano, nonostante i dinieghi ufficiali, le quattro disperate lettere inviate dalla Direzione delle prigioni al ...

