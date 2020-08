Controlli sui treni: multato e denunciato perchè non si vuole mettere la mascherina (Di lunedì 10 agosto 2020) Continuano i Controlli da parte del compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo : sono stati identificati ben1769 identificati, 3 persone denunciate a piede libero, 221 ... Leggi su perugiatoday

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, CONTROLLI RIGOROSI SUI VIAGGI O PRESTO SARANNO CHIUSE LE FRONTIERE La mia dichiarazione?? - emergenzavvf : #BeirutBlast, #vigilidelfuoco al lavoro nell’area portuale di #Beirut, cratere dell’esplosione di martedì. Controll… - _Carabinieri_ : Per un'estate sicura nelle località balneari, così come in città, proseguono i controlli dei #Carabinieri sui luogh… - alfdimatteo : RT @VincenzoDeLuca: ??COVID-19, CONTROLLI RIGOROSI SUI VIAGGI O PRESTO SARANNO CHIUSE LE FRONTIERE La mia dichiarazione?? - rossi20_rossi : RT @VincenzoDeLuca: ??COVID-19, CONTROLLI RIGOROSI SUI VIAGGI O PRESTO SARANNO CHIUSE LE FRONTIERE La mia dichiarazione?? -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli sui Due ragazzi positivi in 3 giorni. Controlli sui contatti e polemiche sugli assembramenti, il... Corriere Adriatico Coronavirus, De Luca: più controlli sui viaggi o saranno chiuse le frontiere

In Campania fa ancora paura l’emergenza Covid-19. Fermo in merito la posizione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in una nota ha detto: “Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che ...

Aumentano i contagi, più controlli e nuove limitazioni: arrivano i divieti per Ferragosto

I contagi tornano a salire e i sindaci e il Viminale provano a correre ai ripari. Il timore, ora, è quello di nuovi assembramenti e di una movida difficilmente controllabile in occasione dei due appun ...

In Campania fa ancora paura l’emergenza Covid-19. Fermo in merito la posizione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in una nota ha detto: “Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che ...I contagi tornano a salire e i sindaci e il Viminale provano a correre ai ripari. Il timore, ora, è quello di nuovi assembramenti e di una movida difficilmente controllabile in occasione dei due appun ...