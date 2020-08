Bisceglie: dopo la rissa uno sparo, arrestato ventenne Carabinieri (Di lunedì 10 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: E’ un giovane originario di Canosa di Puglia (BT), L. M., 20enne con pregiudizi di polizia, che nella mattinata di domenica 9 agosto, dopo aver preso parte ad una rissa con altri giovani in corso d’identificazione, si è reso responsabile dell’esplosione di 4 colpi d’arma da fuoco, calibro .380 (9mm corto), fuori dal locale ove si stava intrattenendo. Dalla ricostruzione effettuata, il 20enne prima ha sparato in aria in direzione del mare e, subito dopo, si è disfatto della pistola gettandola in mare. Il gesto, verosimilmente riconducibile alla dimostrazione del possesso di un arma da fuoco nei confronti degli altri partecipanti alla rissa, è quindi stato visto da numerosi avventori e lavoratori del locale ... Leggi su noinotizie

