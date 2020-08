Baltimora, esplose alcune case: almeno un morto (Di lunedì 10 agosto 2020) Una probabile fuga di gas e tre case coinvolte. Così a Baltimora, negli Stati Uniti, un’esplosione ha provocato la morte di una donna, come riporta il dipartimento locale dei vigili del fuoco su Twitter. I soccorritori sono a lavoro per cercare altri dispersi. Due persone sono in gravi condizioni, sono state tratte in salvo dai pompieri a seguito dell’esplosione. Sotto le macerie potrebbero trovarsi anche alcuni bambini. La causa dell’esplosione che ha coinvolto tre abitazioni sarebbe una fuga di gas. I vigili del fuoco stanno al momento cercando altri eventuali dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

italiaserait : Baltimora, esplose alcune case: almeno un morto - SkyTG24 : Stati Uniti, diverse case esplose a Baltimora: almeno un morto -