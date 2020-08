Aversa, fiumi di vodka tra minorenni: due ragazzine di Sant’Antimo in coma etilico (Di lunedì 10 agosto 2020) Movida fuori controllo tra Aversa e Castel Volturno. Quattro giovanissime sono finite in coma etilico dopo una serata di bagordi all’insegna dell’alcool. Le prime sono di Sant’Antimo, hanno 16 e 17 anni. Sono crollate al parco Pozzi dopo aver bevuto della vodka. Aversa, movida fuori controllo: due ragazzine di Sant’Antimo in coma etilico La scena … L'articolo Aversa, fiumi di vodka tra minorenni: due ragazzine di Sant’Antimo in coma etilico Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

cronacacaserta : Violento temporale sul casertano: strade allagate, come fiumi in piena. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa fiumi Violento temporale sul casertano: strade allagate, come fiumi in piena. FOTO Cronacacaserta.it Violento nubifragio si abbatte sull’Agro Aversano: si temono allagamenti

Aversa – In questi minuti un violento temporale sta flagellando l’intero Agro Aversano, con fulmini, raffiche di vento ed una impressionante quantità di acqua. Attualmente è in vigore un’Allerta Meteo ...

