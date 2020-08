Antonio Banderas positivo al Covid. "Festeggio i 60 anni in quarantena" (Di lunedì 10 agosto 2020) L'attore spagnolo Antonio Banderas è positivo al Coronavirus . Lo ha annunciato lui stesso sui social oggi, nel giorno dei in cui festeggia i suoi 60 anni, spiegando che di conseguenza "festeggerà" il ... Leggi su quotidiano

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Think_movies : Antonio Banderas raggiunge il traguardo dei 60 anni e annuncia di essere positivo al Covid – 19… - BoobleItalia : Antonio Banderas è positivo al Covid: la scoperta arriva nel giorno del suo compleanno - -

"Comunico che oggi 10 agosto mi vedo obbligato a celebrare il mio 60esimo compleanno in quarantena essendo positivo al coronavirus". Con questo annuncio su Twitter, proprio nel giorno del suo complean ...