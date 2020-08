Antonio Banderas compie 60 anni e rivela di essere positivo al coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas ha appena compiuto 60 anni, ed oggi ha festeggiato il suo compleanno con una notizia che ha colpito i suoi fan: a quanto pare l’attore sarebbe risultato positivo al coronavirus. Antonio Banderas compie 60 anni Banderas a quanto pare sta bene, ma ha voluto comunque comunicare a tutti di essere in isolamento. Lo ha fatto con la pubblicazione di una foto che lo ritrae da bambino, e con una lunga spiegazione in merito al suo attuale stato di salute: “Grazie a tutti. Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno in quarantena, essendo risultato positivo alla malattia COVID-19, causata dal ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - NotizieIN : Buon Compleanno Antonio Banderas in Quarantena, positivo al Coronavirus Covid-19 - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Che anno, Antonio! Oggi Banderas compie 60 anni. Ma all’inizio di questo bizzarro 2020 ha anche ricevuto la sua prima… -