Viviana Parisi, dal buco di 20 minuti all’enigmatico incidente in autostrada: tutti i dubbi sulla morte della Dj messinese (Di domenica 9 agosto 2020) Le ombre, il buco di 20 minuti, il figlio Gioele, la posizione del marito, gli operai col furgone. Troppe cose non tornano nella storia di Viviana Parisi, la donna trovata morta dopo la sua scomparsa a Caronia insieme al figlio di 4 anni, del quale ancora non c’è alcuna traccia. Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele. L’ipotesi più drammatica, fatta dagli inquirenti, è che la donna potrebbe avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi. Decine di persone con unità cinofile stanno perlustrando le campagne. “Fino ad oggi – spiegano i vigili del fuoco – abbiamo perlustrato più di 500 ettari con l’ausilio dei cani e dei droni. E’ complicato perchè si tratta di boschi e luoghi impervi dove è ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - paolo_solia : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, sequestrato traliccio: potrebbe essersi gettata da lì - Today_it : Viviana Parisi, il figlio Gioele era davvero con lei al momento dell'incidente? -