Vicenza, Rosso: «Vogliamo emulare il percorso dell'Atalanta»

Renzo Rosso, proprietario di maggioranza del Lanerossi Vicenza appena tornato in B, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Il blocco del campionato per un po' ci ha fatto temere il peggio. Stavamo dominando e avremmo allungato il vantaggio se avessimo potuto portare a termine la stagione regolarmente. La nostra idea è di emulare il percorso dell'Atalanta».

SOGNO CHAMPIONS – «È un grande sogno, ci vorrà tempo, ma possiamo arrivarci. Sarebbe bello vedere i grandi campioni al Menti. Nel calcio moderno più c'è unità ...

Renzo Rosso: “Io e il mio Vicenza sogniamo in grande. Stupiremo anche in B”

La password per entrare nel cuore (“e nella testa”) di Renzo Rosso è semplicissima e comincia per 7 a dispetto della sigla (RR55) con cui è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi jeans. Sette c ...

