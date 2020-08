Uomini e Donne, sorpresa per il pubblico: ecco i tre candidati al trono (Di domenica 9 agosto 2020) La pagina ufficiale del programma ha mostrato tre ragazzi candidati al trono, ma solo due potranno sedersi sulla sedia rossa. ecco di chi si tratta Uomini e Donne, sorpresa per pubblico: tre candidati al trono La pagina ufficiale di Uomini e Donne nella giornata di ieri aveva annunciato una grande sorpresa e questa, puntuale, è arrivata. La redazione quest’anno ha deciso di svelare i possibili candidati al trono sui social e poi far scegliere al pubblico due di loro che effettivamente si siederanno sulla sedia rossa a settembre nella nuova stagione del programma. Su WittyTv ci sono i video di presentazione dei tre ragazzi ... Leggi su kontrokultura

