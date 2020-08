The Blacklist gli episodi su Rai 2 lunedì 10 e martedì 11 agosto in seconda serata (Di lunedì 10 agosto 2020) The Blacklist su Rai 2 in seconda serata la sesta stagione, gli episodi del 10 e 11 agosto Prosegue l’appuntamento con The Blacklist in prima tv in chiaro su Rai 2 in seconda serata lunedì 10 e martedì 11 agosto. A differenza della scorsa settimana saranno solo due gli episodi per sera. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” Reddington (James Spader) insieme a Elizabeth Keen (Megan Boone). A loro, in questa sesta stagione, si aggiungono due guest-star: Christopher Lambert famoso per aver vestito i panni di Connor MacLeod in Highlander al fianco di Sean Connery e Kenneth Tigar (House of Cards, The Man in the High Castle). La serie è stata ... Leggi su dituttounpop

MOONVLlGHT : Praticamente mezzo cast di the shipper sta pure in blacklist - singtoxygen : parlare ogni giorno con ari e bea è semplicemente ????? bellissimo ???????? la pensiamo uguale praticamente su tutt… - arelis888 : @RaiPlay, perché non sono disponibili, da rivedere, gli episodi di 'The Blacklist'? - pfiight : sono triste x the shipper finito peró lo seguivo dal giorno 1 ???? è stata un' avventura epica finita male no clickba… - jokmt : Ieri ho finito blacklist e oggi the shipper e mo non so che cavolo guardare -

Ultime Notizie dalla rete : The Blacklist Al via The Blacklist 6 su Rai2, doppio episodio con Red e Liz il 3 e 4 agosto: orari e programmazione OptiMagazine Ascolti tv 3 agosto: sempre ottimo Il giovane Montalbano

Rai1 Sette Storie registra 878.000 spettatori con l’11.1% di share. Canale 5 Mai con uno Sconosciuto registra 474.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Rai2 The Blacklist registra 445.000 spettat ...

The Blacklist la sesta stagione in chiaro su Rai 2, le anticipazioni degli episodi del 3 e 4 agosto in seconda serata

A oltre un anno di distanza rispetto alla messa in onda in Italia, arriva in chiaro in seconda/terza serata la sesta stagione di The Blacklist. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” ...

Rai1 Sette Storie registra 878.000 spettatori con l’11.1% di share. Canale 5 Mai con uno Sconosciuto registra 474.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Rai2 The Blacklist registra 445.000 spettat ...A oltre un anno di distanza rispetto alla messa in onda in Italia, arriva in chiaro in seconda/terza serata la sesta stagione di The Blacklist. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” ...