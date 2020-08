Tendenze Autunno-inverno 2020/21: effetto tapestry (Di domenica 9 agosto 2020) Damascati e broccati, in seta e velluti preziosi, imperversano sulle passerelle. Per abiti che sono la rivisitazione contemporanea dei sontuosi costumi del XVI secolo. Pattern rubati ai tessuti da tappezzeria, ma che, al contrario, regalano un’inestimabile sensazione di essere sempre al centro dell’attenzione. Eleonora di Toledo, nel ritratto di Agnolo Bronzino, conservato nella Galleria degli Uffizi. Foto Getty. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze Autunno Tendenze Autunno inverno 2020/21: cravatta Vanity Fair Italia Coronavirus fase 3, i tre scenari possibili e le cinque soluzioni studiate

Il nuovo decreto sull'emergenza Coronavirus, in vigore fino al 15 ottobre, non prevede un nuovo lockdown nazionale. Lo ha chiarito in commissione alla Camera un emendamento interpretativo del testo. I ...

Seconda ondata, boom di nuovi casi in Europa: ma ora il virus fa meno vittime

Gli esperti concordano: in autunno si giocherà la vera partita, quando tutti saremo tornati dalle ferie in cui abbiamo rischiato di essere contagiati e quando rientreremo nei luoghi chiusi. Ma la curv ...

