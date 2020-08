Taranto, lavori alla base navale. Soddisfatta la Marina (Di domenica 9 agosto 2020) Taranto - La Marina Militare esprime grande soddisfazione per la delibera adottata dal Cipe, nell'ambito Contratto Istituzionale di Sviluppo, CIS, per l'area di Taranto, inerente al progetto di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LuceverdeRoma : ??Roma #Lavori di manutenzione ??dal 15 agosto al 30 settembre ?? DIVIETO DI TRANSITO in : ?Largo Brindisi da Piazz… - _COSMOPOLIS_ : C'è l'ok della magistratura. Prorogati i lavori per la messa a norma dell'Altoforno 2 #ambiente #7agosto #taranto… - _COSMOPOLIS_ : Taranto, lavori in corso per ripristinare la sicurezza dopo il nubifragio #taranto #attualità #7agosto… - CCISS_Ministero : SS172 Dei Trulli fine tratto chiuso causa lavori tra SS172 Incrocio S. Paolo Staz. - SS172 Radd Dei Trulli (Km 56,… - GirWebTV : Taranto: lavori in corso per ripristinare la sicurezza dopo il #Nubifragio - -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto lavori Taranto, lavori alla base navale. Soddisfatta la Marina La Gazzetta del Mezzogiorno