Solskjaer: "De Gea o Romero contro il Copenaghen? E' un bel problema"

Solskjaer, tecnico del Manchester United, alla vigilia della gara contro il Copenhagen – gara valida di Europa League – ha parlato in conferenza stampa riguardo alla scelta tra i pali. Queste le parole: "Penso di essere l'allenatore più privilegiato al mondo con il reparto portieri che abbiamo qui con Romero, De Gea e abbiamo anche Dean Henderson che tornerà tra poco. Loro sono tre grandi portieri. Questa Europa League, così come questa stagione, ha dimostrato ancora una volta quanto sia stato importante Sergio per noi e, così come David che ha sempre giocato. Per domani quindi vedremo cosa fare per il resto della stagione. Ovviamente è difficile decidere, certo che lo è, ma è un bel problema da avere."

