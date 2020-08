Si riuniscono in spiaggia per “diffondere il Coronavirus”: sgomberate oltre 60 persone (Di domenica 9 agosto 2020) La polizia di Tenerife ha sgomberato una spiaggia della popolarissima meta turistica spagnola, nelle isole Canarie, dove erano accampate circa 60 persone che volevano diffondere il coronavirus. Lo sgombero è avvenuto ieri da parte della Guardia Civil e della polizia del comune di La Orotava, dopo che nei giorni scorsi avevano intercettato l’organizzazione del raduno sui social network: “un campeggio nel fine settimana per favorire la diffusione del Covid-19“, ha spiegato l’assessore alla sicurezza di La Orotava, Narciso Perez, sottolineando che il rapido intervento degli agenti ha impedito un raduno piu’ massiccio e quindi potenzialmente piu’ pericoloso. “Nonostante la spiaggia di Los Patos sia chiusa al pubblico da anni a causa del pericolo frane”, il funzionario ha riferito ... Leggi su meteoweb.eu

Arkane 20th Anniversary Collection è ora disponibile, include Dishonored, Prey e altri giochi

Iniziativa delle Alpi, la montagna «brucia»

