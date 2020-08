Secondo giro di aggiornamento per OnePlus Nord, ecco le novità (Di domenica 9 agosto 2020) Protagonista di un immediato successo di critica e pubblico, il OnePlus Nord è stato recentemente presentato in via ufficiale dalla compagnia cinese, dopo innumerevoli fughe di informazioni, presunti leak e addirittura un cambio di nome in corsa. Si tratta di uno smartphone di fascia medio alta che non si limita a fare il suo dovere, ma che offre nella sua scheda tecnica alcune caratteristiche piuttosto gradite, tanto da spingere i consumatori a prendere d'assalto i preordini, portando aziende come il colosso Amazon di Jeff Bezos ad essere prima delle consegne già in allarme scorte, tanto da dover rimandare le spedizioni fino a dopo ferragosto. Sta di fatto che con il OnePlus Nord si è raggiunto l'obiettivo prefissato, dado uno scossone al mercato e accogliendo nelle sue dinamiche un competitor ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Secondo giro Secondo giro di aggiornamento per OnePlus Nord, ecco le novità OptiMagazine SUPERBIKE, PORTOGALLO: A REA LA SUPERPOLE RACE

... nei confronti di Razgatlioglu e incrementa il suo vantaggio giro dopo giro. Il pilota Yamaha termina secondo mentre Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) torna sul podio per la prima volta dal 2014.

Moto2 Brno: Bastianini fa bis in solitaria. Lowes ritrova il podio

La vittoria in Andalusia non è stata un caso: Enea Bastianini c’è e lo ha dimostrato ampiamente a Brno, dove ha conquistato la sua seconda affermazione consecutiva, con una gara condotta magistralment ...

